Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,55
Экономия при брони: -10,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,07
Экономия при брони: -11,35 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
236,30
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,32
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,58
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,62
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,90
Экономия при брони: -17,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,52
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,97
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,95
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
258,29
Экономия при брони: -24,74 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,62
Экономия при брони: -17,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,13
Экономия при брони: -24,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
237,46
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
243,13
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,84
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
244,90
Экономия при брони: -10,08 грн