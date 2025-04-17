Винница (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,30
Экономия при брони: -16,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,89
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,45
Экономия при брони: -9,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,11
Экономия при брони: -12,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
128,04
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
244,83
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,30
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
254,28
Экономия при брони: -17,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
227,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,03
Экономия при брони: -16,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
126,17
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,42
Экономия при брони: -16,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,94
Экономия при брони: -17,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare