Одесса (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,83
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
243,72
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,00
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
244,85
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,35
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,62
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,81
Экономия при брони: -10,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,72
Экономия при брони: -10,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,11
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
219,91
Экономия при брони: -10,96 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
236,30
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,54
Экономия при брони: -14,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,78
Экономия при брони: -16,97 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,81
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,87
Экономия при брони: -12,07 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,77
Экономия при брони: -10,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,69
Экономия при брони: -11,88 грн