Киев
Экзифин (Exifine)

Экзифин (Exifine)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
231,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
235,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
234,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
192,49 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,86
Экономия при брони: -14,06 грн
238,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
234,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
86.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
235,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,69
Экономия при брони: -13,88 грн
236,81 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
197,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,50
Экономия при брони: -9,69 грн
236,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,77
Экономия при брони: -8,07 грн
218,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,99
Экономия при брони: -12,19 грн
238,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
192,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,02
Экономия при брони: -10,21 грн
236,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
98.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,52
Экономия при брони: -15,66 грн
224,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,29
Экономия при брони: -13,62 грн
224,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 94
98.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,57
Экономия при брони: -12,77 грн
238,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,59
Экономия при брони: -10,78 грн
236,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
209,50 грн
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