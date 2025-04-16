Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
В городах рядом
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,86
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека оптовых цен
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
86.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека шар@
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,69
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,50
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,77
Экономия при брони: -8,07 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,99
Экономия при брони: -12,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,02
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
98.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,52
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,29
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 94
98.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,57
Экономия при брони: -12,77 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,59
Экономия при брони: -10,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare