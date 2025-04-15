Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,98
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
239,21
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,40
Экономия при брони: -13,59 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,24
Экономия при брони: -14,42 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,80
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,87
Экономия при брони: -12,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,02
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,25
Экономия при брони: -14,45 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,83
Экономия при брони: -13,03 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
234,92
Экономия при брони: -10,06 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
256,01
Экономия при брони: -17,21 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,80
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,33
Экономия при брони: -14,54 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,50
Экономия при брони: -24,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -24,80 грн