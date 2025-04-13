Киев (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,49
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
233,45
Экономия при брони: -8,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,38
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,29
Экономия при брони: -10,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
254,81
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
245,42
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,27
Экономия при брони: -8,47 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
221,00
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
254,11
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
111,59
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
222,87
Экономия при брони: -7,95 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
2.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
229,39
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,91
Экономия при брони: -17,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare