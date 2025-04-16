Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
126,23
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,61
Экономия при брони: -11,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
245,77
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,18
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
245,30
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,11
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
238,15
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,42
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
222,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,08
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,96
Экономия при брони: -14,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,07
Экономия при брони: -11,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,33
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
207,54
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,49
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
245,16
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,82
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
244,57
Экономия при брони: -9,75 грн