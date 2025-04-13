Харьков (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
224,41
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
256,14
Экономия при брони: -16,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,57
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,00
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,35
Экономия при брони: -16,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,65
Экономия при брони: -16,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
241,81
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
254,18
Экономия при брони: -17,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,77
Экономия при брони: -17,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
112,67
Экономия при брони: -5,21 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
226,91
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,83
Экономия при брони: -15,06 грн