Днепр (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
241,15
Экономия при брони: -16,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
256,20
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
120,40
Экономия при брони: -11,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,56
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,50
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,70
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,49
Экономия при брони: -14,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,94
Экономия при брони: -9,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,99
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,22
Экономия при брони: -8,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
234,70
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,17
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
248,28
Экономия при брони: -11,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
251,88
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
252,49
Экономия при брони: -15,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
254,23
Экономия при брони: -17,42 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
222,00
Экономия при брони: -28,00 грн