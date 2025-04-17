Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
239,20
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
255,82
Экономия при брони: -17,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,54
Экономия при брони: -14,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
249,14
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,60
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
250,13
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
253,30
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
243,69
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
247,63
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
243,34
Экономия при брони: -8,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
246,71
Экономия при брони: -9,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
245,21
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
240,50
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
229,26
Экономия при брони: -14,34 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Экзифин таблетки 250 мг блистер №14
Euro Lifecare
256,08
Экономия при брони: -17,28 грн