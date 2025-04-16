Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
207,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,20
Экономия при брони: -7,90 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
159,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -29,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd