Одесса (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
215,00
Экономия при брони: -24,99 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,60
Экономия при брони: -9,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,50
Экономия при брони: -9,50 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -10,80 грн