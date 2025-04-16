Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
141,94
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
217,16
Экономия при брони: -26,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd