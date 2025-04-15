Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,74
Экономия при брони: -16,53 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -18,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,48
Экономия при брони: -18,93 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,50
Экономия при брони: -15,10 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd