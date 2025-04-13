Киев (адрес не указан)
Доступно в 367 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,90
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Фармация
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,90
Экономия при брони: -67,11 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
203,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,00
Экономия при брони: -8,60 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,90
Экономия при брони: -12,00 грн