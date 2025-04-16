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Валмисар (Valmisar)

Валмисар (Valmisar)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
215,42
Экономия при брони: -11,66 грн
203,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
161,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
165,00
Экономия при брони: -25,20 грн
139,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,18
Экономия при брони: -9,95 грн
160,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
150,00 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
182,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
136,96 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
114,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
156,00 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
200,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
143,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,40
Экономия при брони: -0,30 грн
187,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
143,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
161,40 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
201,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
150,50 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
173,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
141,20 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
171,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
124,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
95,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
101,32 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
143,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,02
Экономия при брони: -23,22 грн
139,80 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -33,70 грн
171,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
124,93
Экономия при брони: -0,13 грн
124,80 грн
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