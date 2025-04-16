Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
215,42
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
165,00
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
170,18
Экономия при брони: -9,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
187,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,02
Экономия при брони: -23,22 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
204,70
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
124,93
Экономия при брони: -0,13 грн