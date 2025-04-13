Киев
Валмисар (Valmisar)

Валмисар (Valmisar)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 260 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
168,31
Экономия при брони: -6,99 грн
161,32 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
121,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
143,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
141,94
Экономия при брони: -6,34 грн
135,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
212,80
Экономия при брони: -9,50 грн
203,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
153,93 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
184,05 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
154,38 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
183,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
141,94
Экономия при брони: -6,34 грн
135,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
166,53 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,77 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
194,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
165,39 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
197,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
200,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
156,51 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
193,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
155,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
169,50
Экономия при брони: -16,85 грн
152,65 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
182,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
163,00 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
216,46
Экономия при брони: -22,37 грн
194,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
161,34 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
191,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Валмисар 80 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
147,42 грн
Валмисар 160 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
199,89 грн
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