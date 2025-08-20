Киев
О товаре
Цены
Имбирь Актив (Ginger Active)
Имбирь Актив (Ginger Active)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
160,80
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
199,10
Экономия при брони:
-53,10 грн
146,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
159,28
Экономия при брони:
-13,28 грн
146,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
160,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
160,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
1.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
160,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню