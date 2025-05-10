Имбирь Актив (Ginger Active)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
172,53
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
164,46
Экономия при брони: -7,25 грн