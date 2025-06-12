Имбирь Актив (Ginger Active)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
137,01
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
174,03
Экономия при брони: -7,96 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
1.7 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
172,53
Экономия при брони: -1,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
172,53
Экономия при брони: -1,73 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
112,71
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Имбирь Актив с подсластителем таблетки, покрытые оболочкой №30
Здравофарм
184,40 грн