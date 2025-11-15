Киев
Катарис (Kataris)
Катарис (Kataris)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Макеевская, 7
8.1 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
9.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 63-Б
9.7 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Киев, ул. Заболотного Академика, 48-А
10.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,28
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Требухов, ул. Броварская, 2
26.6 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
210,39
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Кагарлык, ул. Независимости, 2-А
68.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,28
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
69.8 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
77.3 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
77.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 20.11 после 17:00
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 14:00
А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
117.7 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 14:00
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
121.0 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
240,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
124.2 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Червоное, пер. Базарный, 6
129.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
286,20
грн
Забрать 18.11 после 13:00
