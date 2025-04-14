Горчичник-пакет Семейный (Mustard plaster package Family)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
2.3 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
2.6 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
6.3 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 24
7.4 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
7.7 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
8.0 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
В городах рядом
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
99.6 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
126.4 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
130.2 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
130.5 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Юрьевка, ул. Центральная, 102-В
139.8 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается через 26 мин
Магдалиновка, ул. Центральная, 14
153.1 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Гвардейское, ул. Юбилейная, 11
155.4 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
155.8 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Героев Украины, 19
163.1 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
163.6 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается через 26 мин
Павлоград, ул. Независимости, 145
164.9 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Самар, ул. Достоинства, 36
166.9 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается через 56 мин
Самар, ул. Белой Зины, 2
167.0 км
Горчичник-пакет "Семейный" №10
Илан Фарм