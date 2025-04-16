Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
463,20
Экономия при брони: -44,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
440,00
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
11.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн