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Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)

Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Винница
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,60
Экономия при брони: -70,50 грн
408,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,60
Экономия при брони: -70,50 грн
408,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
514,33 грн
В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
518,36
Экономия при брони: -0,64 грн
517,72 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
150,94
Экономия при брони: -0,25 грн
150,68 грн
Аптека семейная
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
506,36 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
101,68 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
100.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
510,16
Экономия при брони: -3,47 грн
506,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
101.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
228,36 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Черновола Вячеслава, 56
108.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
507,21 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А
109.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
510,01 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 64
109.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
346,30
Экономия при брони: -2,15 грн
344,14 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
110.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
510,83 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
516,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
111.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
377,44
Экономия при брони: -43,52 грн
333,92 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
111.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
517,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 34
111.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -60,20 грн
417,40 грн
Йод
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
111.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
312,42 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
111.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
511,94
Экономия при брони: -4,61 грн
507,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
112.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -60,20 грн
417,40 грн
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