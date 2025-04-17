Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
В городах рядом
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
518,36
Экономия при брони: -0,64 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
150,94
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека семейная
Гайсин, ул. Соборная, 41
80.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Любар, ул. Независимости, 48
93.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Сквира, ул. Соборная, 19
100.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
510,16
Экономия при брони: -3,47 грн
Подорожник
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
101.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Черновола Вячеслава, 56
108.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А
109.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 64
109.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
346,30
Экономия при брони: -2,15 грн
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 18-В
110.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
111.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
377,44
Экономия при брони: -43,52 грн
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
111.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Хмельницкий, ул. Заречанская, 34
111.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -60,20 грн
Йод
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 55-А
111.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
111.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
511,94
Экономия при брони: -4,61 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
112.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -60,20 грн