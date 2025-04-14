Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -59,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -59,80 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
336,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
255.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
475,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
259.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
266.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
267.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -60,40 грн