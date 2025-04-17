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Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Николаев
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони:
-59,60 грн
418,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
113.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони:
-59,60 грн
418,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
152.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
160.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
161.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони:
-60,20 грн
418,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
162.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
255,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
250,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
164.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
418,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-90,00 грн
335,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
336,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони:
-90,00 грн
335,00
грн
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