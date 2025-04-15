Киев
Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)

Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,20 грн
419,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -58,60 грн
419,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
259,69
Экономия при брони: -8,29 грн
251,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
192,12
Экономия при брони: -24,52 грн
167,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
345,60
Экономия при брони: -10,40 грн
335,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,20 грн
419,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
86,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
432,81
Экономия при брони: -13,81 грн
419,00 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Мостиска, пл. Рынок, 7
62.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
385,10 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
471,50
Экономия при брони: -52,50 грн
419,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 11
64.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
414,46 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 5
64.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
512,93
Экономия при брони: -8,59 грн
504,34 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 13
65.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
385,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:50
Стрый, ул. Успенская, 36-А
66.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
307,66 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
461,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
95,64
Экономия при брони: -11,84 грн
83,80 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
440,32
Экономия при брони: -5,60 грн
434,72 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Борислав, ул. Поток, 12
75.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
427,02 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
76.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
515,26 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
79.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
516,97 грн
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