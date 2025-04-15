Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -58,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
259,69
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
192,12
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека бам
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
345,60
Экономия при брони: -10,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,20 грн
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
432,81
Экономия при брони: -13,81 грн
1 социальна аптека
Мостиска, пл. Рынок, 7
62.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
471,50
Экономия при брони: -52,50 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 11
64.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Стрый, ул. Коссака, 5
64.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
512,93
Экономия при брони: -8,59 грн
1 социальна аптека
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 13
65.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Стрый, ул. Успенская, 36-А
66.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Волыньфарм
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
95,64
Экономия при брони: -11,84 грн
Здорова родина
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
71.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
440,32
Экономия при брони: -5,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Борислав, ул. Поток, 12
75.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
76.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Здорова родина
Бережаны, пл. Рынок, 8
79.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма