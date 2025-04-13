Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,10
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,10
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,10
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
474,10
Экономия при брони: -47,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Отрадный, 16/50
7.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
7.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
381,68
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека доброго дня
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
8.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
381,68
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
8.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
286,26
Экономия при брони: -30,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,10
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
471,50
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма