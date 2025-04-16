Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,20 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
255,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
13.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
В городах рядом
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма