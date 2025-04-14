Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
2.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
6.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
461,10
Экономия при брони: -42,70 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Змиев, ул. Административная, 5
35.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
478,20
Экономия при брони: -59,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
99.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
377,20
Экономия при брони: -49,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Полтава, ул. Соборности, 66-В
130.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
488,70
Экономия при брони: -79,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
130.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
481,00
Экономия при брони: -71,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
163.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Самар, ул. Достоинства, 36
166.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма