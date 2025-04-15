Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -53,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
86,15
Экономия при брони: -1,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
477,60
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
6.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
480,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
461,30
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
480,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
172,80
Экономия при брони: -3,20 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
27.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
425,00
Экономия при брони: -45,50 грн