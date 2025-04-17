Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
191,84
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
471,10
Экономия при брони: -63,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
480,90
Экономия при брони: -72,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
479,60
Экономия при брони: -71,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
96,18
Экономия при брони: -14,56 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
410,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
440,75
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
410,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
480,90
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
123.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Открыто
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125.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
Аптека 36,6
Закрыто
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125.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
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125.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
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126.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма
430,00
Экономия при брони: -47,00 грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 5
126.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атис Фарма