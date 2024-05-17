Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИАНТИБИОТИКИ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПрочие антибиотики для местного примененияМупироцинБактопикЦены в аптеках

Бактопик мазь назальная 2 % туба алюминиевая 3 г, №1 - Одесса (729775) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
115,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
114,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
114,02 грн