Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,76
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,11
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,69
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,10
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,60
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,22
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,23
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,01
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,31
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,69
Экономия при брони: -6,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,31
Экономия при брони: -7,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,38
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,66
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,87
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,91
Экономия при брони: -7,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
9.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
59,87
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,74
Экономия при брони: -3,17 грн
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ