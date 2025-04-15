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Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Львов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
834.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,74
Экономия при брони:
-3,17 грн
66,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
835.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
59,87
Экономия при брони:
-6,12 грн
53,75
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
836.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
65,98
Экономия при брони:
-3,29 грн
62,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
840.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,01
Экономия при брони:
-2,44 грн
66,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
841.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
67,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
844.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,76
Экономия при брони:
-3,05 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
844.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,60
Экономия при брони:
-6,95 грн
62,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
845.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,69
Экономия при брони:
-2,98 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
845.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,11
Экономия при брони:
-6,36 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
845.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,10
Экономия при брони:
-7,45 грн
62,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
846.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,23
Экономия при брони:
-3,66 грн
66,57
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
847.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,31
Экономия при брони:
-7,56 грн
47,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 3
847.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,31
Экономия при брони:
-7,66 грн
62,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
848.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,22
Экономия при брони:
-6,47 грн
53,75
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
848.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,87
Экономия при брони:
-4,16 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
848.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
58,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
848.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,38
Экономия при брони:
-3,67 грн
57,71
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
849.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,69
Экономия при брони:
-6,94 грн
53,75
грн
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