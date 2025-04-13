Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
В городах рядом
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Счастливая, 15
436.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,48
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
437.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,58
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
439.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,82
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
440.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Победы, 30
441.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,01
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
445.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,37
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
446.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,01
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
446.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,49
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
446.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,31
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
446.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
447.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,33
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
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Аптека шар@
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Аптека низких цен
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Аптека копейка
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
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Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ