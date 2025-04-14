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Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Харьков
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
246.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
67,00
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
248.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,76
Экономия при брони:
-8,01 грн
53,75
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
251.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,77
Экономия при брони:
-8,02 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
251.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,48
Экономия при брони:
-6,73 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
252.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,01
Экономия при брони:
-4,44 грн
66,57
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
253.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,37
Экономия при брони:
-3,66 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
253.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,49
Экономия при брони:
-7,74 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
253.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,18
Экономия при брони:
-8,53 грн
62,65
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
253.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,31
Экономия при брони:
-3,60 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
254.0 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,01
Экономия при брони:
-6,36 грн
62,65
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
254.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,33
Экономия при брони:
-4,76 грн
66,57
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
254.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,11
Экономия при брони:
-7,36 грн
47,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
255.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,29
Экономия при брони:
-2,58 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
256.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,23
Экономия при брони:
-3,54 грн
62,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
256.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,16
Экономия при брони:
-7,51 грн
62,65
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
256.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,58
Экономия при брони:
-4,01 грн
66,57
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
256.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,11
Экономия при брони:
-7,36 грн
53,75
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
256.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,82
Экономия при брони:
-4,13 грн
62,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
257.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
58,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
59,75
Экономия при брони:
-2,04 грн
57,71
грн
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