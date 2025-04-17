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Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
55,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 15
485.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,18
Экономия при брони:
-6,43 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
487.7 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
67,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
487.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,64
Экономия при брони:
-3,07 грн
66,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
489.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,19
Экономия при брони:
-2,62 грн
66,57
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
493.6 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,02
Экономия при брони:
-2,31 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
494.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,37
Экономия при брони:
-7,62 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
494.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,48
Экономия при брони:
-8,83 грн
62,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
494.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,42
Экономия при брони:
-2,71 грн
57,71
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
494.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,74
Экономия при брони:
-7,99 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
494.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
70,53
Экономия при брони:
-7,88 грн
62,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
495.1 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
61,01
Экономия при брони:
-7,26 грн
53,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
495.8 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
69,30
Экономия при брони:
-2,73 грн
66,57
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
496.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
54,84
Экономия при брони:
-7,09 грн
47,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
497.9 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
71,17
Экономия при брони:
-8,52 грн
62,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
498.4 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,90
Экономия при брони:
-3,19 грн
57,71
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
499.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
60,00
Экономия при брони:
-2,29 грн
57,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
499.3 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
58,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
499.5 км
Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон стеклянный 100 мл №1
УКРСПЕЦФАРМ
66,07
Экономия при брони:
-3,38 грн
62,69
грн
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