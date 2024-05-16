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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей с маслом лимона 50 мл тм Магнолия - Харьков (848895) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
68,44
Экономия: -11,40 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
61,50
Экономия: -4,46 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
61,58
Экономия: -4,54 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
61,99
Экономия: -4,95 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
62,47
Экономия: -5,43 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
62,14
Экономия: -5,10 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
69,47
Экономия: -12,43 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
60,79
Экономия: -3,75 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (5)
62,23
Экономия: -5,19 грн
57,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (4)
70,13
Экономия: -13,09 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
62,51
Экономия: -5,47 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
68,98
Экономия: -11,94 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
62,33
Экономия: -5,29 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
62,56
Экономия: -5,52 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (8)
62,51
Экономия: -5,47 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
61,40
Экономия: -4,36 грн
57,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (3)
60,74
Экономия: -3,70 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (5)
61,75
Экономия: -4,71 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (3)
62,22
Экономия: -5,18 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (5)
60,58
Экономия: -3,54 грн
57,04 грн