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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей с маслом лимона 100 мл тм Магнолия - Харьков (848894) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
70,78
Экономия: -5,60 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
69,75
Экономия: -4,57 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
70,28
Экономия: -5,10 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
70,37
Экономия: -5,19 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
70,85
Экономия: -5,67 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (4)
71,39
Экономия: -6,21 грн
65,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
71,35
Экономия: -6,17 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (8)
70,80
Экономия: -5,62 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (4)
69,48
Экономия: -4,30 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
71,12
Экономия: -5,94 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (4)
71,47
Экономия: -6,29 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
70,27
Экономия: -5,09 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
71,44
Экономия: -6,26 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (4)
70,61
Экономия: -5,43 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
70,30
Экономия: -5,12 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
71,23
Экономия: -6,05 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (3)
69,55
Экономия: -4,37 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
71,49
Экономия: -6,31 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
71,44
Экономия: -6,26 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
70,18
Экономия: -5,00 грн
65,18 грн