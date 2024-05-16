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Афлумакс 20 мл, №1 - Киев (849903) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
232,60
Экономия: -18,20 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Белорусская, 30
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 22
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (2)
225,00
Экономия: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Бандеры Степана, 15-А
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн