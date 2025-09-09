Киев
Ибупрофен (Ibuprofen)
Ибупрофен (Ibuprofen)
Доступно в 99 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,01
Экономия при брони:
-16,31 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,83
Экономия при брони:
-30,88 грн
179,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,95
Экономия при брони:
-19,25 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,57
Экономия при брони:
-32,11 грн
179,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
205,62
Экономия при брони:
-11,92 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,39
Экономия при брони:
-17,69 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,53
Экономия при брони:
-16,83 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,57
Экономия при брони:
-41,79 грн
170,78
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,65
Экономия при брони:
-17,95 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,49
Экономия при брони:
-40,62 грн
168,87
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,89
Экономия при брони:
-17,19 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,65
Экономия при брони:
-18,95 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,09
Экономия при брони:
-18,39 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,48
Экономия при брони:
-15,78 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,11
Экономия при брони:
-17,41 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
205,52
Экономия при брони:
-11,82 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,79
Экономия при брони:
-17,09 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,18
Экономия при брони:
-28,67 грн
179,51
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,12
Экономия при брони:
-13,42 грн
193,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,24
Экономия при брони:
-27,59 грн
179,65
грн
Забронировать
