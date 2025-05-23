Николаев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,30
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
213,39
Экономия при брони: -19,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,05
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,12
Экономия при брони: -29,45 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,02
Экономия при брони: -32,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,21
Экономия при брони: -32,02 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,28
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,97
Экономия при брони: -35,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
213,31
Экономия при брони: -19,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,02
Экономия при брони: -28,49 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,70
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,87
Экономия при брони: -35,60 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,78
Экономия при брони: -30,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,87
Экономия при брони: -34,05 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,03
Экономия при брони: -18,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,53
Экономия при брони: -16,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,70
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,86
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,37
Экономия при брони: -25,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,01
Экономия при брони: -31,36 грн