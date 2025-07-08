Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,29
Экономия при брони: -16,59 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,82
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,63
Экономия при брони: -18,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,21
Экономия при брони: -18,51 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,57
Экономия при брони: -17,87 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,16
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,16
Экономия при брони: -63,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,91
Экономия при брони: -68,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,29
Экономия при брони: -65,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
205,78
Экономия при брони: -61,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,69
Экономия при брони: -18,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,59
Экономия при брони: -15,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,02
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
205,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,12
Экономия при брони: -14,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,74
Экономия при брони: -50,98 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,24
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,65
Экономия при брони: -42,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,97
Экономия при брони: -46,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,33
Экономия при брони: -18,63 грн