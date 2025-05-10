Харьков (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,41
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,45
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,71
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,80
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,36
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,58
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,66
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,13
Экономия при брони: -16,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,10
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,85
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,10
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,56
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,70
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,66
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,85
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,18
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,17
Экономия при брони: -18,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
205,82
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
208,56
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,63
Экономия при брони: -17,94 грн