Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,22
Экономия при брони: -19,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,81
Экономия при брони: -21,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
209,69
Экономия при брони: -20,16 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,48
Экономия при брони: -17,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,19
Экономия при брони: -22,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,79
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,88
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,97
Экономия при брони: -21,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
210,45
Экономия при брони: -20,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,97
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,90
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,60
Экономия при брони: -17,07 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,21
Экономия при брони: -21,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
213,41
Экономия при брони: -23,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
207,70
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
212,47
Экономия при брони: -22,94 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,42
Экономия при брони: -16,89 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,76
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
206,98
Экономия при брони: -17,45 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Ибупрофен гель гель туба 75 г №1
Евро Плюс
211,29
Экономия при брони: -21,76 грн