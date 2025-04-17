Николаев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,43
Экономия при брони: -9,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
252,10
Экономия при брони: -55,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,93
Экономия при брони: -64,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
255,11
Экономия при брони: -54,87 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,19
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
203,13
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
255,79
Экономия при брони: -71,67 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,61
Экономия при брони: -82,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,81
Экономия при брони: -66,54 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
254,42
Экономия при брони: -62,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,78
Экономия при брони: -74,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
300,99
Экономия при брони: -100,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
276,42
Экономия при брони: -13,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
234,52
Экономия при брони: -11,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"