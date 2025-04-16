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Димексид (Dimexid)

Димексид (Dimexid)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 64 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,00
Экономия при брони: -20,00 грн
136,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
255,59
Экономия при брони: -80,80 грн
174,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
308,46
Экономия при брони: -15,30 грн
293,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,53
Экономия при брони: -16,82 грн
242,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
219,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
228,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
262,07
Экономия при брони: -67,00 грн
195,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,56
Экономия при брони: -70,40 грн
195,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
230,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,00
Экономия при брони: -20,00 грн
136,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
262,72
Экономия при брони: -87,89 грн
174,83 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,00
Экономия при брони: -20,00 грн
136,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,90
Экономия при брони: -9,92 грн
238,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
139,00 грн
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
242,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,00
Экономия при брони: -20,00 грн
136,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
242,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
238,62
Экономия при брони: -71,87 грн
166,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
139,00 грн
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
230,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,96
Экономия при брони: -85,13 грн
174,83 грн
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