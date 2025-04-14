Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,49
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
281,90
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
286,17
Экономия при брони: -15,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
270,19
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
305,72
Экономия при брони: -19,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
223,18
Экономия при брони: -12,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,43
Экономия при брони: -10,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,67
Экономия при брони: -38,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
255,27
Экономия при брони: -17,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,58
Экономия при брони: -14,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,38
Экономия при брони: -49,05 грн