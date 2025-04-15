Днепр (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
218,14
Экономия при брони: -13,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
262,04
Экономия при брони: -87,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
252,95
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
260,84
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,11
Экономия при брони: -19,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Димексид раствор 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
211,79
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,94
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,01
Экономия при брони: -90,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
200,29
Экономия при брони: -57,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
267,89
Экономия при брони: -29,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,29
Экономия при брони: -91,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
274,81
Экономия при брони: -95,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
260,66
Экономия при брони: -85,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,71
Экономия при брони: -88,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
210,92
Экономия при брони: -32,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Димексид раствор 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,93
Экономия при брони: -91,10 грн